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Червона зона Covid-19: чому в Україні не діють штрафи за відсутність маски

Щоденно в Україні один за одним встановлюються рекорди з інфікування Covid-19, а кількість міст, що входять до червоної зони, зростає.

Поки чиновники шукають нові приміщення для тимчасових лікарень, фахівці попереджають: жодна медична система не витримає, якщо люди не схаменуться і не почнуть виконувати карантинні заходи.

Починаючи з понеділка, 19 жовтня, обмеження червоної зони карантину почнуть діяти для майже сімдесяти населених пунктів.

Європейська практика доводить, що найдієвишим способом дотримання карантину є штрафи, однак в Україні ситуація складніша.

З початку карантину Верховна Рада так і не ухвалила проект закону, згідно з яким було б запроваджено окремий штраф за неносіння маски в громадський місцях.

Поки що єдина стаття адмінкодексу – порушення правил карантину, яка передбачає штраф від 17 тис. гривень.

Юристи наполягають на тому, що норми статті виписані погано, і коли після складання адмінпротоколу справа потрапляє до суду, довести провину дуже проблематично. А значить, поліцейські не мають сенсу складати протокол.

Попри всю жорсткість карантинних заходів, без контролю за їхнім виконанням ефекту не буде.

З одного боку, поки немає вакцини – коронавірусна хвороба майже неминуча, з іншого боку – повільне поширення недуги дає більше шансів на порятунок.

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