Чипируют и ищут хозяев: как в Польше спасают бездомных животных

Не убивать, а чипировать и искать хозяев – Польша может стать примером для многих стран, как надо относиться к бездомным животным.

К примеру, проблем с четвероногими в Кракове нет. Ежегодно из бюджета города выделяют деньги, кроме того приюты получают процент от налога и люди делают благотворительные взносы. К тому же работники еще и прилагают максимум усилий, чтобы звери нашли себе новые дома.

Только пес попадает в приют, его в течение двух первых недель осматривают и ищут владельца, если не находят, проводят две обязательные процедуры – чипирование и стерилизацию.

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Волонтеры должны пройти 20-часовые обучения и только потом уже сами могут ухаживать, гулять с определенным псом. Борются еще и за то, чтобы животное из приюта попала все-таки к семье. Поэтому проводят различные акции, когда люди могут прямо на месте взять пса домой.

К слову, где в Украине принимают вещи на благотворительность.

Опубликовано Октябрь, 02 в 10:44



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