Спасение новорожденных во Львове на грани остановки – не хватает денег на детали
Львовский Охматдет, где в реанимации спасают новорожденных, на грани остановки. Клинике катастрофически не хватает необходимых деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких. Три из них уже не работают.
Техника выходит из строя, нуждается в обновлении, а денег нет. В течение года на девяти кроватях с аппаратами искусственной вентиляции легких дышало 400 младенцев.
О том, что нужно обновление оборудования, медперсонал учреждения знал давно и запланировал расходы на конец года. Но оборудование сломалось раньше.
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Средства нужно собрать, чем быстрее. Отправлять просят любую сумму, указав, что это благотворительный взнос.
Номер счета: 3155 5351 1191 11
ГУДКСУ У Львівській області
МФО 825014
ЗКПО: 01996728
Получатель: КЗ ЛОР ЛОДКЛ “Охматдит”
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