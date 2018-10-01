Спасение новорожденных во Львове на грани остановки – не хватает денег на детали

Львовский Охматдет, где в реанимации спасают новорожденных, на грани остановки. Клинике катастрофически не хватает необходимых деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких. Три из них уже не работают.

Техника выходит из строя, нуждается в обновлении, а денег нет. В течение года на девяти кроватях с аппаратами искусственной вентиляции легких дышало 400 младенцев.

О том, что нужно обновление оборудования, медперсонал учреждения знал давно и запланировал расходы на конец года. Но оборудование сломалось раньше.

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Средства нужно собрать, чем быстрее. Отправлять просят любую сумму, указав, что это благотворительный взнос.

Номер счета: 3155 5351 1191 11 ГУДКСУ У Львівській області МФО 825014 ЗКПО: 01996728 Получатель: КЗ ЛОР ЛОДКЛ “Охматдит”

Напомним, на Львовщине 5 семей 50 лет живут без крыши.

Опубликовано Октябрь, 01 в 10:20



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