Чіпують і шукають господарів: як у Польщі рятують бездомних тварин

Не вбивати, а чіпувати та шукати господарів – Польща може стати прикладом для багатьох країн, як треба ставитися до безпритульних тварин.

Приміром, проблеми з такими чотирилапими у Кракові немає. Щороку з бюджету міста виділяють гроші, крім того притулки отримують відсоток від податку і люди роблять благодійні внески. До того ж працівники ще й докладають максимум зусиль, щоб звірі знайшли собі нові домівки.

Щойно пес потрапляє до притулку, його протягом двох перших тижнів оглядають і шукають власника, якщо не знаходять, проводять дві обов’язкові процедури – чіпування та стерилізацію.

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Волонтери мають пройти 20-годинні навчання і лише потім вже самі можуть доглядати, гуляти з певним псом. Борються ще й за те, щоб тварина із притулку потрапила все-таки до родини. Тому проводять різні акції, коли люди можуть прямо на місці вирішити взяти пса додому.

До слова, де в Україні приймають речі на благодійність.

Опубліковано Жовтень, 02 в 10:44



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