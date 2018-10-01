Таблетки, одежда, посуда, игрушки: где в Украине принимают вещи на благотворительность

Лето закончилось, а это значит, что время отложить летние вещи поглубже в шкаф. Однако, не все пойдет на следующий год. Тысячи брюк, рубашек, блузок, юбок и другой одежды оказывается в свалках. А на самом деле, все, что выбрасывается, можно отдать тем, кому эта одежда нужнее: многодетным семьям, безработным, переселенцам, бездомным.

Принести подержанные вещи можно в благотворительный магазин Ласка. Здесь одежду продают, часть денег уходит на содержание двух магазинов, часть – на благотворительность: в приют для животных и фонд, помогающий онкобольным детям. За 5 лет существования Ласка передала на благотворительность миллион гривен. Ежемесячно в магазин приносят 7 тонн товара. И отходов здесь нет.

Перебирать гардероб и отдавать морально устаревшие вещи советуют психологи. Говорят, стоит оставлять только то, что действительно носите. Иначе одежда, книги, мебель из необходимого превращаются в хлам, который занимает не только место в квартире, но и пространство в мыслях.

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Главное требование – чтобы вещи были не слишком изношенные и чистые. Впрочем, с одежды, которая уже непригодна для ношения, делают тряпки, которые отдают в приют для животных и даже на фронт для чистки оружия. В центр привозят не только одежду, но и игрушки, мебель, книги.

Волонтеры говорят: люди радуются, когда находят в центре что-то нужно. Ведь это не только вещь, а частичка добра от другого человека.

К слову, спасение новорожденных во Львове на грани остановки – не хватает денег на детали.

Опубликовано Октябрь, 01 в 14:17



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