Почему Беларусь разорвала отношения с Константинополем

Русская православная церковь на заседании Синода РПЦ в Минске приняла решение о разрыве отношений с Константинополем. И как сообщает Deutsche Welle, к этому присоединилась и Белорусская православная церковь.

Теперь их верующим нельзя молиться в храмах на горе Афон и других церквях Константинопольского патриархата.

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Как говорится в минском заявлении, решение приняли в связи с посягательством Константинополя на каноническую территорию РПЦ.

Реакции на такой шаг от Константинополя пока нет, а вот представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата уже прокомментировал ситуацию и заявил в Фейсбуке, что Синод повторяет политику Кремля – ​​самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

Опубликовано Октябрь, 16 в 11:05



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