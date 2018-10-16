Чому Білорусь розірвала відносини з Константинополем

Російська православна церква на засіданні Синоду РПЦ у Мінську ухвалила рішення про розрив відносин із Константинополем. І як повідомляє Deutsche Welle, до цього доєдналася і Білоруська православна церква.

Тепер їхнім вірянам не можна молитись у храмах на горі Афон та інших церквах Константинопольського патріархату.

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Як ідеться у мінській заяві: рішення прийняли в зв’язку з посяганням Константинополя на канонічну територію РПЦ.

Реакції на такий крок від Константинополя поки немає, а от речник Української православної церкви Київського патріархату, вже прокоментував ситуацію і заявив у Фейсбуці, що Синод повторює політику Кремля – самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що РПЦ розірвала відносини з Константинопольським патріархатом.

Опубліковано Жовтень, 16 в 11:05



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