Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ

В Украине больше нет регулируемых цен на голубое топливо, вслед за промышленностью и населением предприятия теплокоммунэнерго будут покупать газ самостоятельно и по рыночным ценам.

В правительстве считают, что таким образом возрастет ответственность местных властей за тарифы, а еще это шанс вывести из кризиса централизованное теплоснабжение.

— Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно, на тех лучших условиях, которые будут присутствовать на рынке, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время не все сейчас готовы к таким изменениям. Некоторые города остались без горячей воды, и существует угроза, что зимой будут без тепла.

В частности, тепловики Луцка и Винницы решили вообще отключить горячее водоснабжение. Говорят, что купить газ заранее не могут из-за накопленных многомиллионных долгов.

В целом по стране ТКЭ задолжали за газ около 67 млрд грн, поскольку предприятия годами работали себе в убыток из-за слишком низких тарифов на тепло и горячую воду.

— Мы должны заплатить за газ, за ​​который потребители с нами рассчитаются только через два месяца. У нас нет сейчас средств, чтобы купить газ на следующий месяц, – рассказал Антон Безносиков, спикер Луцктепло.

Похожая ситуация почти в 120 городах, все они рискуют остаться без горячей воды, а в перспективе — и без отопления.

— Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также — к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа, — объяснил Виталий Кличко, мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины.

Однако в Кабмине обещают, что без газа никто не останется, а проблемы с долгами тепловиков планируют решить в течение следующих трех недель. После этого предприятия ТКЭ получат шанс наконец преодолеть кризис, надеются специалисты.

И хотя тарифы на тепло и горячую воду для населения все же могут возрасти, зато потребители получат качественные услуги, а предприятия — инвестиции в реконструкцию и модернизацию. Иначе, по мнению экспертов, систему централизованного отопления не спасти.

С мая 2021 года по 30 апреля в 2022-го в Украине действуют базовые годовые цены на газ. То есть теперь и летом, и зимой кубометр голубого топлива по умолчанию стоит одинаково.

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