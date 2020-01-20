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Факты / Видео / Украина / Общество

Почему кодирование спутниковых каналов перенесли на 28 января

4 миллиона семей по статистике получают телевизионный сигнал с бесплатного спутника. Поэтому треть зрителей уже с 28 января не смогут просматривать самые популярные украинские телеканалы через спутник в незакодированном виде, в том числе ICTV.

Кодирование должно было состояться сегодняшнего дня, но его перенесли на неделю. Поэтому еще есть время подготовиться к просмотру любимых каналов.

С чем связан перенос – расскажут специалисты в сюжете Оксаны Ткачевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как смотреть ТВ после кодирования украинских спутниковых каналов.

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