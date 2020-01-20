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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Чому кодування супутникових каналів перенесли на 28 січня

4 мільйони родин за статистикою отримують телевізійний сигнал із безкоштовного супутника. Тож третина глядачів уже з 28 січня не зможуть переглядати найпопулярніші українські телеканали через супутник у некодованому вигляді, зокрема і ICTV.

Кодування мало відбутися відсьогодні, але його перенесли на тиждень. Тож ще є час підготуватися до перегляду улюблених каналів.

З чим пов’язане перенесення – розкажуть фахівці у сюжеті Оксани Ткачової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дивитися ТБ після кодування українських супутникових каналів.

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