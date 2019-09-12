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Факти / Відео / Україна

Чому недільна 2-х метрова яма в столиці залишається невідремонтованою

Вже понад тиждень нікому не має справи до проваленого асфальту у центрі міста на розі вулиць Саксаганського – Панківської. Здавалося провалля на перший погляд невелике, утім глибина чимала – понад 2,5 метри, і знайти хто відповідальний за усунення аварії як виявилося не легко.

Провалені під землю, та ще й з окропом, автівки, величезні вирви у дворах. У Києві така картина не рідкість.

Намагаючись розминутися один з одним, водії ледь стримують емоції.

Дізнатися чому ямою в центрі міста ніхто не займається намагаємося у Київатодорі. Там  виправдовуються – не їхня відповідальність, бо вони дбають лише про стан покриття. А тут, підозрюють, прорвало каналізацію.

ЧитайтеВ ямах можна садити картоплю: на Волині 100 км доріг потребують ремонту

У Київодоканалу своя історія. Їхня перевірка встановила – провал асфальту стався через руйнування плити, що перекриває один з каналізаційних колодязів. Та ремонтувати мережі не будуть, бо ті на  балансі ТОВ Сервіс на Саксаганського.

Відповідальні за мережі у бізнес центрі неподалік перехрестя.

Телефоном директор навідріз відмовився з нами зустрічатися. Лише запевнив – яму невдовзі залатають.

У профільному департаменті КМДА, кажуть – їхні фахівці  постійно моніторять стан доріг у столиці. Але як виявилося, хто і за які дороги несе відповідальність – тут взагалі не знають.

Через те, що чиновники перекладають відповідальність один  на одного,  маленька вирва може перерости у величезне провалля.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Запоріжжі лагодять маріупольську автомагістраль.

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