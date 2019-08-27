В ямах можно сажать картошку: на Волыни 100 км дорог нуждаются в ремонте

По ямах, что на некоторых украинских дорогах, ездить просто невозможно, особенно это касается сельских дорог. На Волыни ремонта десятилетиями требуют пути, соединяющие райцентры.

Дорога, соединяющая два райцентра Локачи и Горохов – это почти 30 километров пути покрытые глубокими ямами, объехать которые почти невозможно.

Читайте: Разбитые украинские дороги: куда идут миллиарды и когда начнут ремонтировать

Водители маневрируют между ямами и нарекают, что за многие годы дорожники залатали только несколько выбоин в начале пути, больше их здесь и не видели.

Асфальт в селах разрушили грузовики, которые один за другим везут из карьера щебень, ведь это кратчайший путь в Луцк. И никого, кроме селян, это не беспокоит. Таким разбитым путем ездят и маршрутки, и школьные автобусы и кареты скорой помощи.

В области есть более тысячи километров таких территориальных дорог, и ремонтировать их не за что. Те деньги, что дает государство, дорожники направляют на улучшение важных путей, где интенсивность движения значительно больше.

А таких разбитых дорог в области около 100 километров, ремонт которых обойдется 5 млн за километр. Поэтому, когда их удастся отремонтировать не знают, ведь в долг никто работать не будет. Поэтому селянам и дальше придется жить среди бездорожья, а водителям на свой страх и риск маневрировать между глубоких выбоин.

Напомним, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак рассказал о технологиях укладки дорог и о том, какие из этих технологий сейчас применяются в Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.