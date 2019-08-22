Круглосуточно и несмотря на жару: как на Запорожье ремонтируют мариупольскую автомагистраль

Упорно, круглосуточно и несмотря на жару в Запорожье сотни рабочих быстрыми темпами ремонтируют мариупольскую автомагистраль, которая не видела ремонта три десятка лет.

В этом году на средний и капитальный ремонт стратегической трассы государство выделило почти два миллиарда гривен. Их должно хватить для полного завершения работ. По крайней мере, так уверяет глава Укравтодора Славомир Новак, который посетил с инспекцией несколько участков автодороги.

– Подрядчики не увидят денег, пока качество нового покрытие не проверят независимые эксперты, – отметил Новак.

Трассу ремонтируют сразу три подрядные компании – одна турецкая и две украинские. Наши рабочие говорят: работают круглосуточно, на совесть, поэтому новое покрытие точно переживет зиму.

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О качественной работе отчитываются и в турецкой фирме. На их счету сотни километров дорог. Здешние дороги чинят не первый год. Зарубежные инженеры уверяют: с их мощностями завершат свой участок в ближайшие недели.

Осмотрев строительство дороги и даже проехавшись на катке, глава Укравтодора остался доволен. Говорит, что стратегическая трасса Запорожье-Мариуполь, которая до 2017-го была в аварийном состоянии, сейчас уже почти на треть обновлена. За два последних года на средний и капитальный ремонт трассы Запорожье-Мариуполь государство потратило почти два миллиарда гривен.

При таких условиях ремонт 200-километровой автомагистрали завершат уже в этом году, – уверяет руководитель автодора. И обещает: проверка полотна будет очень суровой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько стоят наши дороги, какова их главная проблема и как улучшить их качество.

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