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Факты / Видео / Украина

Почему пожар в Зоне отчуждения не удается погасить и кто может помочь

Уже три недели не удается укротить пожар в Зоне отчуждения. Это самая беспрецедентная операция по тушению в истории Украины. Спасатели стали настоящими героями. Почему же остановить огонь пока не выходят? Активисты уверены — стоит привлекать больше техники или обращаться за помощью к другим странам.

Почти полторы тысячи спасателей, 300 единиц техники. Самолеты, вертолеты и путепроводчики. Украинские пожарные фактически живут в Зоне отчуждения. Но, несмотря на действительно героические усилия, огонь не удается обуздать третью неделю.

Ситуацию улучшил дождь. Сегодня тлеют пеньки и листья. Но стоит сильному ветру подняться — и тление снова становится огнем.

Поэтому активисты на сайте президента создали петицию с призывом дать подкрепление и обратиться за помощью к международным партнерам. Потому что 30 тыс. га выгорели уже. И уверены — это еще не конец.

Еще проще призвать на помощь Белорусь, к которой рукой подать.

Самая большая беда — что в Зоне отчуждения фактически нет дорог. Расстояние от проложенных путей 50 км дремучего леса. И как тушить такие пожары, точно знают в Калифорнии.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Чернобыле тлеют несколько очагов, тушат с вертолетов.

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