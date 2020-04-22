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Факти / Відео / Україна

Чому пожежу у Зоні відчуження не вдається загасити та хто може допомогти

Уже три тижні не вдається приборкати пожежу в Зоні відчуження. Це безпрецедентна операція з гасіння в історії України. Рятувальники стали справжніми героями. Чому ж зупинити вогонь поки не виходять? Активісти переконані – варто залучати більше техніки або звертатися по допомогу до інших країн.

Майже півтори тисячі рятувальників, 300 одиниць техніки. Літаки, вертольоти та шляхопрокладачі. Українські пожежники фактично живуть у Зоні відчуження. Та, попри справді героїчні зусилля, вогонь не вдається приборкати третій тиждень.

Ситуацію покращив дощ. Сьогодні тліють пеньки та листя. Та варто сильному вітру здійнятися – і тління знову стає вогнем.

Тож активісти на сайті президента створили петицію із закликом дати підкріплення і звернутися по допомогу до міжнародних партнерів. Бо 30 тис. га вигоріли вже. І переконані – це ще не кінець.

Ще простіше закликати на допомогу Білорусь, до якої рукою подати.

Найбільша біда – що в Зоні відчуження фактично немає доріг. Відстань від прокладеними шляхами 50 км дрімучого лісу. І як гасити такі пожежі, точно знають у Каліфорнії.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Чорнобилі тліють кілька осередків, гасять з вертольотів.

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