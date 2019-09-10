Почему принятый закон об импичменте неэффективен – мнения экспертов

Без обсуждения и с нарушением регламента Верховная Рада 10 сентября молниеносно приняла закон об импичменте президента. Согласно документу, основанием для отстранения президента от должности, является государственная измена или другое тяжкое преступление.

Инициировать импичмент должно письменное представление, подписанное 226 народными депутатами, столько же голосов нужно для процедуры отстранения от власти президента.

После этого депутаты обращаются к Конституционному и Верховному судам, которые должны подтвердить законность рассмотрения дела и наличие в действиях главы государства признаков преступления.

Решение об импичменте легитимное, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады – то есть 338 депутатов. Таким образом практически отправить президента в отставку как политически, так и юридически непросто.

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Депутаты взялись голосовать за импичмент с самого утра и работали в ускоренном режиме, документ за две недели до этого внес президент. Его представитель Руслан Стефанчук жалуется, что предыдущая Рада проект проигнорировала, а избиратели ждут.

Правда, бывший спикер заявил, что предыдущая Рада аналогичный закон, но под другим названием, уже принимала еще 6 июня.

Документ готовили несколько лет, привлекли украинских и международных специалистов. Но Слуги народа считают, что они делают более практическую процедуру.

Эксперты предупреждают, что закон есть, а использовать его юридически невозможно. Во-первых, голосования может признать неправильным Конституционный суд, куда собираются пойти несогласные депутаты. А во-вторых, понятие нарушения закона, которое может привести к импичменту не прописано в Конституции.

Но председатель Верховной Рады убежден, что никаких нарушений не было, а с вопросом затягивать нельзя.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

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