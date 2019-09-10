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Чому прийнятий закон про імпічмент неефективний – думки експертів

Без обговорення та з порушенням регламенту Верховна рада 10 вересня блискавично ухвалила закон про імпічмент президента. За документом, підставою для усунення президента з посади, є державна зрада або інший тяжкий злочин.

Ініціювати імпічмент має письмове подання, підписане 226 народними депутатами, стільки ж голосів потрібно для процедури відсторонення від влади президента.

Після цього депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити законність розгляду справи і наявність у діях глави держави ознак злочину.

Рішення про імпічмент легітимне, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 конституційного складу Верховної Ради – тобто 338 депутатів. Таким чином практично відправити президента у відставку як політично, так і юридично непросто.

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Депутати взялися голосувати з імпічмент із самого ранку і працювали у пришвидшеному режимі, документ за два тижні до цього вніс президент. Його представник Руслан Стефанчук скаржиться, що попередня Рада проект проігнорувала, а виборці чекають.

Щоправда, колишній спікер заявив, що попередня Рада аналогічний закон, але за іншою назвою, уже ухвалювала ще 6 червня.

Документ готували кілька років, залучили українських та міжнародних фахівців. Та Слуги народу вважають, що вони роблять більш практичну процедуру.

Експерти попереджають, що закон є, а використати його юридично неможливо. По-перше, голосування може визнати неправильним Конституційний суд, куди збираються піти незгодні депутати. А по-друге, поняття порушення закону, яке може призвести до імпічменту не прописане у Конституції.

Та голова Верховної Ради переконаний, що жодних порушень не було, а з питанням затягувати не можна.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність.

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