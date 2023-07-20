Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

А уже в начале полномасштабной войны россияне переключились на фейки о трансплантологии в армии. Якобы раненых воинов ВСУ сразу в полевых госпиталях разбирают на органы. Но вся эта ложь легко разбивается обычными фактами, – говорят в нашем Центре противодействия дезинформации.

Театральность, куча стереотипов и низкое качество – все это выдает дешевый рашистскую подделку. Роликов с рассекреченными центрами черной трансплантологии на территории Украины российская пропаганда отштамповала десятками. А месяц назад выпустили даже целый псевдо-документальный фильм. Количество вбросов, манипуляций и фейков в таких материалах зашкаливает.

Пастор – военный медик 24 бригады имени Короля Даниила. Воин говорит, что иногда россияне придумывают черных трансплантологов, просто увидев качественно обустроенный украинский стабилизационный пункт.

Эксперты по информационной безопасности говорят, что главная цель российской машины пропаганды – чтобы незнающий человек запутался и потерял доверие к официальным источникам. На этом построена целая информационная кампания, в которую вливают миллиарды – и совсем не рублей.

Способ борьбы есть. Во-первых – учиться информационной гигиене. Российская пропаганда часто играет на неосведомленности человека. Поэтому доверяйте только официальным источникам. Плюс, мир должен признать действия кремлевского аппарата пропаганды информационным террором и ввести за это жестокое наказание.

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