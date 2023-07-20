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Єгор Ромахло, Журналіст Факти ICTV

Чорна трансплантологія у шпиталях ЗСУ: як РФ розганяє черговий фейк роспропаганди

Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.

А вже на початку повномасштабної війни росіяни переключилися на фейки про трансплантологію у армії. Нібито поранених воїнів ЗСУ одразу ж у польових госпіталях розбирають на органи. Та вся ця брехня легко розбивається звичайними фактами, – кажуть у нашому Центрі протидії дезінформації.

Театральність, купа стереотипів і низька якість – усе це видає дешеву рашистську підробку. Роликів з начебто розсекреченими центрами чорної трансплантології на території України російська пропаганда відштампувала десятками. А місяць тому видали навіть цілий псевдо-документальний фільм. Кількість вкидів, маніпуляцій та фейків у таких матеріалах зашкалює.

Пастор – військовий медик 24 бригади імені Короля Данила. Воїн каже, що іноді росіяни вигадують собі чорних трансплантологів, просто побачивши якісно облаштований український стабілізаційний пункт.

Експерти з інформаційної безпеки кажуть, що головна мета російської машини пропаганди – аби необізнана людина заплуталася і втратила довіру до офіційних джерел. На цьому побудована ціла інформаційна кампанія, в яку вливають мільярди – і зовсім не рублів.

Спосіб боротьби є. По-перше – вчитися інформаційної гігієни. Російська пропаганда часто грає на необізнаності людини. Саме тому довіряйте лише офіційним джерелам. Плюс, світ зрештою має визнати дії кремлівського апарату пропаганди інформаційним терором та запровадити за це жорстоке покарання.

Війна в Україні, Пропаганда, Пропаганда Росії, Російська пропаганда, трансплантація органів, трансплантологія, Фейк, Фейкові новини
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