Черноморские игры 2019: украинские песни и новые звезды
За 16 лет на сцене Черноморских игр выступили более 30 тыс. детей. Слезы от побед и поражений, конкуренция, ощущение самого ответственного момента и невероятные выступления, и вкус победы, все это ощущается здесь очень остро. Участники от 6 до 16 лет – борются за признание, а их родители поддерживают своих звезд теплыми словами и объятиями. Свои выступления дети оценивают уже как взрослые.
В перечне песен к выполнению замечаем очень много – украинских. Как старых хитов, так и новых.
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Группы поддержки, родственники участников и зрители в восторге от организации конкурса. Говорят – уже не впервые принимают участие и надеются на победу.
Все члены жюри отмечают очень сильную подготовку нынешнего отбора и убеждают, что выбрать лучших непросто.
Организаторы конкурса прогнозируют появление новых звезд.
Заключительные этапы конкурса – полуфинал, финал, борьба за гран-при и гала-концерт состоятся на берегу Черного моря в Скадовске с 26 по 28 июля.
К слову, аргентинское танго, джаз и мелодии Франции: квинтет Argentum в Киеве.