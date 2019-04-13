Чорноморські ігри 2019: українські пісні та нові зірки

За 16 років на сцені Чорноморських ігор виступили понад 30 тис. дітей. Сльози від перемог і поразок, конкуренція, відчуття найвідповідальнішої миті і неймовірні виступи та смак перемоги, все це відчувається тут дуже гостро. Учасники від 6 до 16 років – змагаються за визнання, а їхні батьки підтримують своїх зірок теплими словами і обіймами. Свої виступи діти оцінюють вже як дорослі.

У переліку пісень до виконання помічаємо дуже багато – українських. Як старих хітів так, і нових.

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Групи підтримки, родичі учасників та глядачі у захваті від організації конкурсу. Кажуть – вже не вперше беруть участь і сподіваються на перемогу.

Всі члени журі відзначають дуже сильну підготовку цьогорічного відбору і переконують, що обрати найкращих непросто.

Організатори конкурсу прогнозують появу нових зірок.

Завершальні етапи конкурсу – півфінал, фінал, боротьба за гран-прі та гала-концерт відбудуться на березі Чорного моря у Скадовську з 26 по 28 липня.

До слова, аргентинське танго, джаз та мелодії Франції: квінтет Argentum у Києві.

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