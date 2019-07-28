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Черноморские игры 2019: как выбирали победителей и как идет подготовка к гала-концерту

Сказка на берегу Черного моря продолжается в курортном Скадовске. 27 июля на всеукраинском благотворительном детском фестивале Черноморские игры выбирали победителей в разных возрастных категориях. Это был эмоциональный вечер такого напряжения, что даже город на час отключился от электричества.

28 июля организаторы обещают еще больше музыки, песен и драйва. Скадовск и победители фестиваля готовятся к гала-концерту. Победители 17-го фестиваля Черноморские игры уже репетируют. Ведь вечером последнее соревнования за гран-при. Больше детей волнуются разве что родители и руководители.

Бодрому рабочему утру предшествовал очень эмоциональный вечер. В субботу выбирали лучших среди финалистов. Были смех и слезы, радость и разочарование. Победителей определяли простым подсчетом баллов.

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Выбрать лучших непросто, – признается певица Светлана Тарабарова. Она очень хорошо понимает чувства детей. Это сегодня Светлана в жюри, а несколько лет назад она и сама была конкурсанткой.

Финальной песенной битвы за гран-при по-своему ждут и зрители. Некоторые приезжает в отпуск в Скадовск именно из-за фестиваля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Скадовске стартовали Черноморские игры 2019.

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