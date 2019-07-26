Сказка на берегу моря: в Скадовске стартовали Черноморские игры 2019

Сказка на берегу Черного моря стартовала. В Скадовске в 17 раз открылся детский благотворительный фестиваль Черноморские игры. За победу борются 46 юных певцов от 6 до 16 лет из разных уголков страны.

Традиционно фестиваль открывает будущих звезд украинской эстрады. В разные годы победителями были Настя Каменских, Тина Кароль, Иван Дорн, Тарабарова. Зрителями и болельщиками трехдневного песенного марафона стали отдыхающие курорта Скадовск.

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И снова это чудо, на большой сцене – маленькие таланты. В Скадовске открылся 17 всеукраинский детский фестиваль Черноморские игры. С рекордного количества в почти 600 конкурсантов – в полуфинал пришли 46 певцов и вокальных групп – от 6 до 16 лет.

Благотворительный фестиваль собрал талантливых детей из Киева, Львова, Харькова, Херсона, Одессы, Ивано-Франковска и других больших и маленьких городов страны. 10-летняя Дарья Бугайчук в прошлом году на Черноморских играх заняла второе место, теперь хочет получить гран-при.

Конкурс оценивает жюри из известных продюсеров, преподавателей и певцов: Александр Пономарев, Елена Мозговая, лидер группы Антитела Тарас Тополя и бессменный председатель жюри – Валентин Коваль. Среди звезд концертной программы – победители Черноморских игр прошлых лет: МОНАТІК, Тарабарова, Ольга Цибульская, THE HARDKISS, Настя Каменских, Время и Стекло и многие другие.

Фестиваль – настоящая школа будущих звезд украинской эстрады, – уверяет основатель Черноморских игр Николай Баграев.

В течение трех дней фестиваля для маленьких певцов запланированы флеш-мобы и встречи со звездами. А для тысяч отдыхающих Скадовска – не только концерты известных исполнителей, но и конкурсы фигур на песке и рисунков, а также шоу воздушных змеев.

Напомним, 19 июля в Киеве состоялся бесплатный концерт Океана Эльзы.

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