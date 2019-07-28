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Чорноморські ігри 2019: як обирали переможців і як триває підготовка до гала-концерту

Казка на березі Чорного моря продовжується у курортному Скадовську. 27 липня на всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі Чорноморські ігри обирали переможців у різних вікових категоріях. Це був емоційний вечір такої напруги, що аж місто на годину відключилось від електрики.

28 липня організатори обіцяють ще більше музики, пісень і драйву. Скадовськ і переможці фестивалю готуються до гала-концерту. Переможці 17-го фестивалю Чорноморські ігри вже репетирують. Адже увечері останнє змагання за гран-прі. Більше за дітей хвилюються хіба що батьки і керівники.

Бадьорому робочому ранку передував дуже емоційний вечір. У суботу обирали найкращих з-поміж фіналістів. Були сміх і сльози, радість і розчарування. Переможців визначали простим підрахунком балів.

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Обрати найкращих непросто, – зізнається співачка Світлана Тарабарова. Вона дуже добре розуміє почуття дітей. Це сьогодні Світлана в журі, а кілька років тому вона і сама була конкурсанткою.

Фінальної пісенної битви за гран-прі по-своєму чекають і глядачі. Дехто приїжджає у відпуску до Скадовська саме через фестиваль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Скадовську стартували Чорноморські ігри 2019.

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