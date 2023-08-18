Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил

Полномасштабная агрессия России не помешала провести Черноморские игры 2023. Фестиваль пришлось перенести из временно оккупированного Скадовска в Киев.

Для участия в конкурсе отобрали более полутысячи детей.

— С учетом военного положения — это очень хороший показатель. Мы не рассчитывали, что столько будет у участников из 12 стран мира! И Америка, и Испания — съехались все, — говорит представитель организаторов фестиваля Сергей Ковальчук.

Главной идеей 19-х Черноморских игр стала поддержка тех украинцев, которые из-за войны потеряли свои дома. На фестиваль в Киеве пригласили почти тысячу вынужденных переселенцев.

Еще один стимул для молодых исполнителей — это выступления вместе со своими кумирами. За три дня Черноморских игр вместе с детьми здесь пели известные украинские звезды, в частности Тина Кароль, группа Антитела, Jerry Heil, Александр Пономарев, Михаил Хома, группа Kazka.

Организаторы уверены, что фестиваль Черноморские игры должен стать дополнительной поддержкой и для наших воинов на передовой. Ведь они воюют именно ради того, чтобы дать возможность детям Украины улыбаться.

Один из основателей и первый ведущий фестиваля Александр Богуцкий уверен, что ВСУ делают все, чтобы юбилейные Черноморские игры снова прошли в свободном украинском Скадовске.

— Я очень солидаризируюсь со всеми, кто говорит, что мы обязательно вернем Черноморские игры в Скадовск. Сомнений нет — Украина победит. И я думаю, что пение и талант детей-участников придадут уверенности в этом всем, — говорит гендиректор Starlight Media Александр Богуцкий.

В этом году битва за гран-при была ожесточенной как никогда. Желанную победу одержала 13-летняя Ева Генова из Ровенской области. К сожалению, триумф собственной дочери не смог увидеть отец, который 14 июля погиб на фронте.

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