Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг

Повномасштабна агресія Росії не завадила провести Чорноморські ігри 2023. Фестиваль довелося перенести з тимчасово окупованого Скадовська до Києва.

Для участі в конкурсі відібрали понад пів тисячі дітлахів.

– З урахуванням воєнного стану – це дуже гарний показник. Ми не розраховували, що стільки буде у часників із 12 країн світу! І Америка, і Іспанія – поз’їжджалися усі, – каже представник організаторів фестивалю Сергій Ковальчук.

Головною ідеєю 19-х Чорноморських ігор стала підтримка тих українців, які через війну втратили свої домівки. На фестиваль у Києві запросили майже тисячу вимушених переселенців.

Ще один стимул для молодих виконавців – це виступи разом зі своїми кумирами. За три дні Чорноморських ігор разом із малечею тут співали найвідоміші українські зірки, зокрема Тіна Кароль, гурт Антитіла, Jerry Heil, Олександр Пономарьов, Михайло Хома, гурт Kazka.

Організатори впевнені, що фестиваль Чорноморські ігри має стати додатковою підтримкою і для наших воїнів на передовій. Адже вони воюють саме заради того, аби дати можливість дітям України посміхатися.

Один із засновників і перший ведучий фестивалю Олександр Богуцький впевнений, що ЗСУ роблять усе, аби ювілейні Чорноморські ігри пройшли знову у вільному українському Скадовську.

– Я дуже солідаризуюся з усіма, хто говорить, що ми обов’язково повернемо Чорноморські ігри у Скадовськ. Сумнівів немає – Україна переможе. І я думаю, що спів і талант дітей-учасників додадуть упевненості в цьому усім, – каже гендиректор Starlight Media Олександр Богуцький.

Цьогоріч битва за гран-прі була запеклою як ніколи. Омріяну перемогу здобула 13-річна Єва Генова з Рівненщини. На жаль, тріумф власної доньки не зміг побачити батько, який 14 липня загинув на фронті.

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