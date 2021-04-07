Может ли Украина производить собственную вакцину и какие альтернативы

Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить свою.

Но заявления Максима Степанова разбиваются о суровую украинскую реальность. Специалисты Института молекулярной биологии и генетики уверены: Украина в гонке за вакциной минимум на год отстает от всего цивилизованного мира.

В течение года наши ученые активно работают над собственной разработкой — имеют специалистов и площадки для начальных испытаний препарата. Но отсутствие лаборатории для финальных исследований сводит усилия на нет.

Устройство такой лаборатории дорогостоящее: более $2 млн. Но на ее базе можно было бы изготавливать не только вакцину против коронавируса, но и другие медикаменты, например, для лечения онкозаболеваний.

Вакцина это не очень экономически выгодное производство. Лучше закупать ее, а не производить. В этом убежден премьер Денис Шмыгаль. Мол рынок вакцин против Covid-19 уже сформирован и не стоит тратить средства на разработку собственной. В Минздраве подтверждают — украинский препарат не сможет конкурировать по цене с импортными аналогами.

Если разработка и изготовление собственной вакцины сейчас вопрос довольно смутный, есть другой выход. Производить на наших предприятиях иностранные препараты. Отечественные фармакологические компании готовы договариваться с другими странами и инвестировать средства. Некоторые из них уже даже имеют необходимое оборудование.

Но, чтобы заключить соглашение — требуется участие государства и гарантия, что эту вакцину будут покупать.

Но как и с изготовлением собственной вакцины, власть и здесь не спешит, объясняя это экономической необоснованностью.

Фото: Pexels

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