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Чи може Україна виробляти власну вакцину та які альтернативи

Сьогодні, коли у світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою.

Та заяви Максима Степанова розбиваються об сувору українську реальність. Фахівці Інституту молекулярної біології та генетики переконані: Україна у перегонах за вакциною щонайменше на рік відстає від усього цивілізованого світу.

Протягом року наші науковці активно працюють над власною розробкою – мають спеціалістів та майданчики для початкових випробовувань препарату. Але відсутність лабораторії для фінальних досліджень зводить зусилля нанівець.

Облаштування такої лабораторії дороговартісне: понад $2 млн. Та на її базі можна було б виготовляти не лише протикоронавірусні вакцини, а й інші медикаменти, наприклад, для лікування онкозахворювань.

Вакцина це не дуже економічно вигідне виробництво. Краще закуповувати її, а не виготовляти. У цьому переконаний прем’єр Денис Шмигаль. Мовляв ринок вакцин проти Covid-19 вже сформований і не варто витрачати кошти на розробку власної. У МОЗ підтверджують – український препарат не зможе конкурувати за ціною з імпортними аналогами.

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Якщо розробка і виготовлення власної вакцини нині питання досить туманне, є інший вихід. Виробляти на наших підприємствах іноземні препарати. Вітчизняні фармакологічні компанії готові домовлятися із іншими країнами та інвестувати кошти. Деякі з них вже навіть мають необхідне обладнання.

Та, аби укласти угоду – потрібна участь держави та гарантія, що цю вакцину купуватимуть.

Але як і з виготовленням власної вакцини, влада і тут не поспішає, пояснюючи це економічною необґрунтованістю.

Фото: Pexels

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