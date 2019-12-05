Нужен ли земельный референдум и на что он будет влиять

Митинги, свинья под Радой, крики и блокирования трибуны. Несмотря на отчаянные баталии, депутаты в первом чтении таки проголосовали за продажу земли. Резонансный вопрос – смогут ли ее купить иностранцы – повис под куполом. Решить его должен народ на референдуме, – уверен президент Зеленский.

Но закона, который бы регулировал проведение плебисцита, нет. Принятый еще во времена Януковича, суд в прошлом году признал неконституционным. Депутаты проголосуют новый закон уже до конца этого года, – утверждает уполномоченный по земельным вопросам Роман Лещенко.

Конституция прямо запрещает выносить на референдум три вопроса: налоги, бюджет и амнистию. Чернозема среди табу нет. Но тот же основной закон говорит: земля принадлежит украинскому народу.

У президента же утверждают: норма эта декларативная. Поэтому, референдуму – быть. И уже в следующем году. Сколько обойдется бюджету такое волеизъявление еще должны окончательно посчитать.

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Высказать мнение смогут не только 7 млн ​​пайщиков, но и все совершеннолетние граждане, даже если земли нет.

За время независимости было два всенародных референдума. В 1991-м украинцы сказали да суверенитету. А в 2000-м поддержали предложение сократить количество депутатов и ограничить неприкосновенность. Но что делать с результатами референдума – просто взять их во внимание или закрепить в законе – нигде не предписано.

Если бы референдум состоялся в ближайшее время, почти 60% украинцев проголосовали бы против рынка земли, – показало недавнее исследование КМИС.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что Милованов объяснил, как будет работать свободный рынок земли.

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