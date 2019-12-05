Чи потрібен земельний референдум і на що він впливатиме

Мітинги, свиня під Радою, крики та блокування трибуни. Попри відчайдушні баталії, депутати у першому читанні таки проголосували за продаж землі. Резонансне питання – чи зможуть її купити чужоземці – зависло під куполом. Вирішити його має народ на референдумі, – певен президент Зеленський.

Але закону, який би регулював проведення плебісциту, немає. Ухвалений ще за часів Януковича, суд торік визнав неконституційним. Депутати проголосують новий закон уже до кінця цього року, – твердить уповноважений із земельних питань Роман Лещенко.

Конституція прямо забороняє виносити на референдум три питання: податки, бюджет та амністію. Чорнозему серед табу немає. Але той таки основний закон каже: земля належить українському народові.

У президента натомість твердять: норма ця декларативна. Відтак, референдуму – бути. І вже наступного року. Скільки обійдеться бюджету таке волевиявлення ще мають остаточно порахувати.

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Висловити думку зможуть не лише 7 млн пайовиків, а й усі повнолітні громадяни, навіть якщо землі не мають.

За часи незалежності відбулося два всенародних референдуми. 1991-го українці сказали так суверенітету. А 2000-го підтримали пропозицію скоротити кількість депутатів та обмежити недоторканність. Та що робити з результатами референдуму – чи просто взяти їх до уваги, чи закріпити в законі – ніде не приписано.

Якби референдум відбувся найближчим часом, майже 60% українців проголосували б проти ринку землі, – показало нещодавнє дослідження КМІСУ.

До слова, Факти ICTV розповідали, що Милованов пояснив, як працюватиме вільний ринок землі.

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