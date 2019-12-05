Чи потрібен земельний референдум і на що він впливатиме
Мітинги, свиня під Радою, крики та блокування трибуни. Попри відчайдушні баталії, депутати у першому читанні таки проголосували за продаж землі. Резонансне питання – чи зможуть її купити чужоземці – зависло під куполом. Вирішити його має народ на референдумі, – певен президент Зеленський.
Але закону, який би регулював проведення плебісциту, немає. Ухвалений ще за часів Януковича, суд торік визнав неконституційним. Депутати проголосують новий закон уже до кінця цього року, – твердить уповноважений із земельних питань Роман Лещенко.
Конституція прямо забороняє виносити на референдум три питання: податки, бюджет та амністію. Чорнозему серед табу немає. Але той таки основний закон каже: земля належить українському народові.
У президента натомість твердять: норма ця декларативна. Відтак, референдуму – бути. І вже наступного року. Скільки обійдеться бюджету таке волевиявлення ще мають остаточно порахувати.
Читайте: Гарні врожаї та вигідні ціни. Як працює ринок землі у Німеччині
Висловити думку зможуть не лише 7 млн пайовиків, а й усі повнолітні громадяни, навіть якщо землі не мають.
За часи незалежності відбулося два всенародних референдуми. 1991-го українці сказали так суверенітету. А 2000-го підтримали пропозицію скоротити кількість депутатів та обмежити недоторканність. Та що робити з результатами референдуму – чи просто взяти їх до уваги, чи закріпити в законі – ніде не приписано.
Якби референдум відбувся найближчим часом, майже 60% українців проголосували б проти ринку землі, – показало нещодавнє дослідження КМІСУ.
До слова, Факти ICTV розповідали, що Милованов пояснив, як працюватиме вільний ринок землі.