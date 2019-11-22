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Гектары для украинцев: Милованов объяснил, как будет работать свободный рынок земли

Тонкости закона о свободном рынке земли растолковывают аграриям по всей Украине представители Министерства сельского хозяйства во главе с руководителем ведомства.

Одновременно в нескольких областях чиновники провели встречи с председателями ОТГ, селянами и руководителями фермерских хозяйств. Профильный министр Тимофей Милованов провел дискуссию в Виннице, заверив, что с новым законодательством рынок земли будет прозрачный, а участки доступны для украинского селянина.

Правда, аграрии просят закон существенно доработать. Больше всего их беспокоит, что богачи смогут скупить огромные наделы, а мелкие фермеры, у которых нет денег, останутся без земли.

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Министр экономики и сельского хозяйства пообещал, что именно благодаря прозрачным кредитам, 15% из которых будет погашать именно государство, каждый украинский сельхозпроизводитель сможет купить гектары и работать на них. Ведь именно для этого и внедряется продажа земли.

Тимофей Милованов заверил: за 4 года с тех пор заработает закон – ни один иностранец не приобретет ни одного гектара земли. В целом, этот острый вопрос должны решить сами украинцы на референдуме.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проект Открытая земля поможет выявлять теневые гектары.

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