Чем опасен мораторий на взыскание валютной ипотеки и как хотят решить коллизию

Верховная Рада еще на пять месяцев продлила мораторий, запрещающий банкам забирать у должников заложенное имущество, а именно жилье, которое было гарантией возврата кредитов в иностранной валюте. Такой запрет действует с декабря 2014-го.

Речь идет о 9 тыс. заемщиков, у которых не было денег для того, чтобы вернуть заем, ведь после резкого роста курса доллара их квартиры стали золотыми.

Очередное продление моратория не стимулирует заемщиков к диалогу с кредиторами. Кроме того, сейчас банкам не выгодно массово выдавать кредиты на квартиры, ведь должники могут и кредит не отдать, и квартиру в качестве залога не возвращать. Вместо этого они готовы кредитовать ипотеку, но боятся неопределенности.

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В то же время нардепы обещают решить коллизию. Только старые и просроченные кредиты начнут выплачиваться, депутаты планируют вернуться к отмене моратория на взыскание имущества валютных заемщиков. И тогда может появиться шанс на начало ипотечного кредитования.

Защита заемщиков

13 апреля Верховная Рада Украины приняла на внеочередном заседании законы о защите валютных заемщиков.

Речь идет о гражданах, имеющих многолетние долги по кредитам в иностранной валюте.

Подробнее о защите валютных заемщиков в Украине читайте на Фактах ICTV.

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