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Чим небезпечний мораторій на стягнення валютної іпотеки і як хочуть вирішити колізію

Верховна Рада ще на п’ять місяців продовжила мораторій, що забороняє банкам забирати у боржників заставлене майно, а саме житло, яке було гарантією повернення кредитів в іноземній валюті. Така заборона діє з грудня 2014-ого.

Йдеться про 9 тис. позичальників, які не мали грошей повернути позику, адже після різкого зростання курсу долара їхні квартири стали золотими.

Чергове продовження мораторію не стимулює позичальників до діалогу із кредиторами. Крім того, нині банкам не вигідно масово видавати кредити на квартири, адже боржники можуть і позику не віддати, і квартиру як заставу не повертати. Натомість вони готові кредитувати іпотеку, але бояться невизначеності.

Читайте: Рада відхилила проект постанови про мораторій на підвищення тарифів на енергоносії

Водночас нардепи обіцяють вирішити колізію. Щойно старі і прострочені кредити розпочнуть виплачуватися, депутати планують повернутися до скасування мораторію на стягнення майна валютних позичальників. І тоді може зявитися шанс на початок іпотечного кредитування.

Захист позичальників

13 квітня Верховна Рада України ухвалила на позачерговому засіданні закони про захист валютних позичальників.

Йдеться про громадян, які мають багаторічні борги за кредитами в іноземній валюті.

Детальніше про захист валютних позичальників в Україні читайте на Фактах ICTV.

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