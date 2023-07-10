Это наша задача максимум: Данилов рассказал об ожиданиях Украины от саммита НАТО

Украина точно станет 33-м членом Североатлантического союза, это лишь вопрос времени.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе.

— Задача максимум для нашей страны — это членство в Альянсе. Эта задача прописана в нашей Конституции. Также есть другие вещи, о которых договаривается наш президент, это касается гарантий безопасности и прочего. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы как можно скорее стать членами НАТО. Это залог нашей безопасности, мирной жизни и развития нашей страны, — сказал Данилов ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

По словам секретаря СНБО, сдержанность государств-членов НАТО относительно официального приглашения Украины в блок, связана с боязнью России.

— России боятся как страны, которая в свое время захватила себе все ядерное оружие. Кроме этого, учебники, по которым учатся почти все студенты западных вузов, в свое время писались россиянами по истории, которая была написана в России. Это большая проблема, о которой нужно говорить. Пока эти учебники будут во всех учебных заведениях, мы будем постоянно объяснять, что мы разные и мы не имеем к ним никакого отношения, — пояснил Данилов.

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