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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Це наше завдання максимум: Данілов розповів про очікування України від саміту НАТО

Україна точно стане 33-м членом Північноатлантичного союзу, це лише питання часу.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, відповідаючи на запитання про очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі.

– Завдання максимум для нашої країни – це членство в Альянсі. Це завдання прописане в нашій Конституції. Також є інші речі, про які домовляється наш президент, це стосується гарантій безпеки та іншого. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб якомога скоріше стати членами НАТО. Це запорука нашої безпеки, мирного життя та розвитку нашої країни, – сказав Данілов ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

За словами секретаря РНБО, стриманість держав-членів НАТО щодо офіційного запрошення України до блоку, пов’язана з острахом Росії.

– Росії бояться як країни, яка свого часу загарбала собі всю ядерну зброю. Крім цього, підручники, по яким навчаються майже всі студенти західних вузів, свого часу писалися росіянами по історії, яка була написана в Росії. Це велика проблема, про яку потрібно говорити. Допоки ці підручники будуть у всіх навчальних закладах, ми будемо постійно пояснювати, що ми різні і ми не маємо до них жодного відношення, – пояснив Данілов.

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НАТО

Війна в Україні, НАТО, Олексій Данілов
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