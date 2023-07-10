На саммите НАТО Германия объявит о существенных поставках Украине военной техники
На саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) Германия собирается объявить о существенной поставке Украине военной техники для борьбы против российской агрессии.
Обновлено в 17:15. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что во время предстоящего саммита НАТО в литовском Вильнюсе Берлин объявит о новых пакетах помощи для Украины.
Высокопоставленный немецкий чиновник в комментарии Reuters также сообщил, что Берлин работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины.
Однако он отметил, что сейчас якобы не лучшее время для приглашения Украины присоединиться к оборонному блоку.
Напомним, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял окончательное решение относительно участия в нем.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсен выразил мнение, что на саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она “принадлежит к евроатлантической семье” и ее следует пригласить ко вступлению, как только позволят обстоятельства.
Накануне руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что во время саммита четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО.