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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На саммите НАТО Германия объявит о существенных поставках Украине военной техники

НАТО
Фото: Depositphotos

На саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) Германия собирается объявить о существенной поставке Украине военной техники для борьбы против российской агрессии.

Обновлено в 17:15. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что во время предстоящего саммита НАТО в литовском Вильнюсе Берлин объявит о новых пакетах помощи для Украины.

Высокопоставленный немецкий чиновник в комментарии Reuters также сообщил, что Берлин работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины.

Однако он отметил, что сейчас якобы не лучшее время для приглашения Украины присоединиться к оборонному блоку.

Напомним, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял окончательное решение относительно участия в нем.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсен выразил мнение, что на саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она “принадлежит к евроатлантической семье” и ее следует пригласить ко вступлению, как только позволят обстоятельства.

Накануне руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что во время саммита четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО.

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прапори НАТО та України

Источник: CNN
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