Цены на жилье во Львове превышают столичные: как купить квартиру не за все деньги мира

Спрос на новое жилье постепенно восстанавливается. Но до довоенных объемов далеко. Цены же на первичном рынке, если говорить о Киевской области, в среднем стартуют от 30 тысяч гривен за квадрат. Но все зависит от расстояния до столицы. Чем ближе, тем дороже.

По статистике люди больше инвестируют в уже готовые дома. Таких – 35 процентов. Еще 30 выбирают дом, который на конечном этапе строительства. 20 – вкладываются в жилье, которое готово по крайней мере на половину. И всего 15 – готовы решиться и приобрести квартиру на этапе фундамента.

Рекордсменом с резким скачком в цене на жилье стал Львов. По сравнению с прошлым годом, говорят риелторы, цены и на первичном и вторичном рынке повысились минимум на 20 процентов. И теперь квадратный метр во львовской новостройке стоит даже больше, чем в столице. Связывают это с огромным потоком переселенцев, решивших здесь остаться.

Общая ситуация на рынке первичного жилья следующая. Квадратный метр в новостройке Львова сейчас стоит в среднем 46 с половиной тысяч гривен. В Киеве – 46. В Днепре – цена достигает 40 тысяч. В многострадальной Одессе – почти 35 с половиной тысяч. В Харькове же – можно найти квартиру стоимостью чуть больше 29 тысяч за квадрат.

Причин подорожания жилья, несмотря на то, что украинцы не начали больше зарабатывать – несколько. В результате, часть стройплощадок так и не возобновила свою работу, часть компаний просто обанкротилась, у работающих – огромный дефицит кадров, ведь многие мужчины ушли на фронт, не меньшая проблема – сложная логистика, ведь привезти стройматериалы из-за границы стало гораздо труднее и дороже. Поэтому и оживление ощутимее именно на западе Украины.

Если говорить о вторичном рынке, то он менее популярен. Цены на примере однокомнатной квартиры следующие. В Киеве средняя стоимость почти 57 тысяч долларов. Во Львове 54 с половиной. В Одессе можно купить квартиру за 39 тысяч. В Днепре – за 38. В Харькове же самый экономный вариант – 21 тысяча долларов. Немалое влияние на рынок жилья будет иметь и обновление государственной программы єОселя. С 1 августа ипотеку на собственное жилье под 7 процентов годовых смогут брать все украинцы, которые до этого не имели своего дома. Правда, выбирать можно будет только среди новостроек не старше 3 лет.

Однако массовая ипотека будет означать и увеличение спроса, что в свою очередь подтолкнет и цены. Именно поэтому специалисты рекомендуют не медлить с покупкой жилья, чтобы приобрести желанный дом по максимально выгодной цене.

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