Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу

Попит на нове житло поступово відновлюється. Але до довоєнних обсягів ще далеко. Ціни ж на первинному ринку, якщо казати про Київщину, в середньому стартують від 30 тисяч гривень за квадрат. Але все залежить від відстані до столиці. Що ближче, то дорожче.

За статистикою люди більше інвестують у вже готові будинки. Таких – 35 відсотків. Ще 30 обирають оселю, яка на кінцевому етапі будівництва. 20 – вкладаються у житло, яке готове принаймні на половину. І всього 15 – ладні наважитися та придбати квартиру на етапі фундаменту.

Рекордсменом із різким стрибком у ціні на житло став Львів. Порівняно з минулим роком, кажуть рієлтори, ціни і на первинному і на вторинному ринку підвищилися мінімум на 20 відсотків. І тепер квадратний метр у львівській новобудові коштує навіть більше, ніж у столиці. Пов’язують це з величезним потоком переселенців, які вирішили тут залишитись.

Загальна ж ситуація на ринку первинного житла наступна. Квадратний метр у новобудові Львова зараз коштує в середньому 46 з половиною тисяч гривень. У Києві – 46. В Дніпрі – ціна сягає 40 тисяч. У багатостраждальній Одесі – майже 35 з половиною тисяч. В Харкові ж – можна знайти квартиру вартістю трохи більше 29 тисяч за квадрат.

Причин здорожчання житла попри те, що українці не почали більше заробляти – кілька. Через війну частина будмайданчиків так і не відновила свою роботу, частина компаній просто збанкрутувала, в тих, які працюють – величезний дефіцит кадрів, адже багато чоловіків пішли на фронт, не менша проблема – складна логістика, адже привезти будматеріали з-за кордону стало набагато важче і дорожче. Тому і пожвавлення відчутніше саме на заході України.

Якщо казати про вторинний ринок, то він менш популярний. Ціни ж на прикладі однокімнатної квартири наступні. В Києві середня вартість майже 57 тисяч доларів. У Львові 54 з половиною. В Одесі квартиру можна придбати за 39 тисяч. У Дніпрі – за 38. В Харкові ж найощадніший варіант – 21 тисяча доларів. Чималий вплив на ринок житла матиме й оновлення державної програми єОселя. З 1 серпня іпотеку на власне житло під 7 відсотків річних зможуть брати усі українці, які до цього не мали своєї оселі. Що правда, обирати можна буде лише серед новобудов не старіших за 3 роки.

Проте масова іпотека означатиме й збільшення попиту, що своєю чергою підштовхне й ціни. Саме тому фахівці рекомендують не баритися з купівлею житла, щоб придбати омріяну оселю за максимально вигідною ціною.

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