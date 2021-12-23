Где мы и кто мы будем: новая выставка Виктора Сидоренко

Взглянуть на себя через призму современного мира. Где мы и кто мы будем. О возможности смотреть на мир открытым взглядом размышляет украинский художник Виктор Сидоренко в новой выставке. Ее презентовали в столичном Центре Современного Искусства М17.

Автор говорит, это третья и заключительная часть проекта Нулевой год. Идея света. На этот раз с технологиями дополненной и виртуальной реальности, 3D-маппингом. Ведь современный мир требует современных решений и в искусстве. А почувствовать на себе замысел художника можно в течение следующих двух месяцев, говорят организаторы.

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