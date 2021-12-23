Де ми є і хто ми будемо: нова виставка Віктора Сидоренка

Подивитись на себе через призму сучасного світу. Де ми є і хто ми будемо. Про можливості дивитись на світ відкритим поглядом розмірковує український художник Віктор Сидоренко у своїй новій виставці. Її презентували у столичному Центрі Сучасного Мистецтва М17.

Автор каже, це третя і завершальна частина проекту Нульовий рік. Ідея світла. Цього разу із технологіями доповненої та віртуальної реальності, 3D-мапінгом. Бо ж сучасний світ вимагає сучасних рішень й у мистецтві. А відчути на собі задум художника можна протягом наступних двох місяців, кажуть організатори.

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