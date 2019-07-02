Где рожать ребенка: почему будущие мамы выбирают роддом Лелека

В период беременности будущие мамы особенно трепетно подходят к выбору роддома, где появится на свет их ребенок. Беременность и роды самый важный период в жизни женщины, а еще очень ответственный.

Пациентка роддома Лелека Ольга рассказывает, что новость о беременности стала для нее очень радостным известием, а выбор медицинского учреждения был совсем не случайным.

– Проанализировав рынок, я решила, что хочу здесь рожать, а когда пришла с мужем на День открытых дверей, то уже окончательно решили рожать именно здесь, – рассказывает пациентка.

Здесь есть две женские консультации с качественным медицинским оборудованием, которое позволяет профессионально отслеживать беременность на любом сроке. Также в клинике заботятся о комфорте для клиента.

Загрузив приложение, женщина может отслеживать свои приемы у врача и планировать время сдачи анализов, результаты которых также приходят в личные уведомления.

В частности, роддом Лелека предоставляет страхования.

– Во время ведения беременности можно подписать страховой полис Защищенная беременность, который действует 32 недели. Затем можно подписать еще один полис – Безопасные роды, – говорит Ольга.

Клиентка рассказывает, что решила взять пакет по ведению беременности, и уже с первых дней почувствовала, с какой опекой о ней беспокоятся медработники. Когда будущая мама натощак сдает анализы, то потом ей предлагают бесплатный завтрак в ресторане при роддоме, где даже празднуют выписку матери с младенцем.

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Заведующая отделением женской консультации Наталья Рукомеда говорит, что в клинике есть детская реанимация, где диагностируют проблемы на утробном уровне и работают над их решением.

На УЗИ беременная женщина может прийти вместе с мужем. Таким образом будущие родители вместе наблюдают за тем, как в динамике развивается младенец.

– Все врачи прошли подготовку и получили сертификаты, позволяющие работать с беременными женщинами, – подчеркивает Наталья Рукомеда.

Роддом Лелека предоставляет уникальную возможность – проводить в домашних условиях кардиомониторный контроль. Беременные женщины получают сумочку с необходимым оборудованием для измерения сердцебиения ребенка, а врач отдаленно наблюдает за показателями.

Клиенты Лелеки могут оформить роды в рассрочку, чтобы не платить всю сумму вместе, поэтому будущие родители не почувствуют финансовых трудностей.

Напомним, размер среднедневного пособия по беременности и родам вырос на 25,6% и составил 245,1 грн.

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