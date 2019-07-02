Де народжувати дитину: чому майбутні мами обирають пологовий будинок Лелека

У час вагітності майбутні мами особливо трепетно підходять до вибору пологового будинку, де з’явиться на світ їхнє немовля. Вагітність і пологи найважливіший період у житті жінки, а ще дуже відповідальний.

Пацієнтка пологового будинку Лелека Ольга розповідає, що новина про вагітність стала для неї надзвичайно радісною звісткою, а вибір медичного закладу був зовсім не випадковим.

– Проаналізувавши ринок, я вирішила, що хочу тут народжувати, а коли прийшла з чоловіком на День відкритих дверей, то уже остаточно вирішили народжувати саме тут, – розповідає пацієнтка.

Тут є дві жіночі консультації з якісним медичним обладнанням, яке дає змогу фахово відслідковувати вагітність на будь-якому терміні. Також у клініці дбають про комфорт для клієнта.

Завантаживши додаток, жінка може відстежувати свої прийоми у лікаря та планувати час здачі аналізів, результати яких також приходять в особисті сповіщення.

Зокрема, пологовий будинок Лелека надає страхування.

– Під час ведення вагітності можна підписати страховий поліс Захищена вагітність, який діє 32 тижні. Потім можна підписати ще один поліс – Безпечні пологи, – говорить Ольга.

Клієнтка розповідає, що вирішила взяти пакет по веденню вагітності, і вже з перших днів відчула, з якою опікою про неї турбуються медпрацівники. Коли майбутня мама натщесерце здає аналізи, то потім їй пропонують безкоштовний сніданок у ресторані при пологовому будинку, де навіть святкують виписку матері з немовлям.

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Завідувачка відділенням жіночої консультації Наталія Рукомеда зазначає, що у клініці є дитяча реанімація, де діагностують проблеми на утробному рівні та працюють над їх вирішенням.

На УЗД вагітна жінка може прийти разом з чоловіком. Таким чином майбутні батьки разом спостерігають за тим, як в динаміці розвивається немовля.

– Усі лікарі пройшли підготовку та отримали сертифікати, які дозволяють працювати з вагітними жінками, – підкреслює Наталія Рукомеда.

Пологовий будинок Лелека надає унікальну можливість – проводити в домашніх умовах кардіомоніторний контроль. Вагітні жінки отримують сумочку з необхідним обладнанням для вимірювання серцебиття дитини, а лікар віддалено спостерігає за показниками.

Клієнти Лелеки можуть оформити пологи на виплат, щоб не платити усю суму разом, тому майбутні батьки не відчують фінансових труднощів.

Нагадаємо, розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах зріс на 25,6% і склав 245,1 грн.

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