Где поел — там и оставил. Почему украинцы засыпают мусором зоны отдыха и какой штраф

На украинских пляжах в мусоре запутается не один кит. Большинство наших людей не умеют культурно отдыхать. Стоит только после трех подряд выходных проехаться туристическими зонами. Горы грязи в лесах, у водоемов, в парках.

Три выходных подряд, поэтому украинцы массово вышли на природу.

Черкасский Днепр — идеальный для отдыха, поэтому здесь всегда людно. Пляж муниципальный, здесь убирают с пол шестого утра, и иногда до десяти вечера. Хуже всего с семечками и кожурой бананов, которые приходится потом выгребать из песка.

Хуже на диком пляже. Здесь свалки мусора чуть ли не под каждым кустом. Пластиковые бутылки и стеклянные коробки от пиццы. И все это обычно убирают местные или неравнодушные отдыхающие.

Горы бутылок, банки, пакеты — вода, ветер и птицы сносят в Днепр. И там мусор может стать смертельным.

Одно из любимых столичных озер людей, которое называют Министерским. Здесь действительно фантастическая природа. Но во время пляжного сезона побережье превращается в помойку. Через каждые несколько десятков метров — кучка мусора.

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А есть и обычные свалки. Где не только мусор отдыхающих, а здоровенные клумаки с бытовыми отходами.

За несколько выходных образуется целая стихийная свалка. Одни оставляют здесь мусор, идя с пляжа. Другие, видя, что здесь лежат отходы, привозят сюда мусор целыми пакетами даже из пригорода.

Все отдыхающие на камеру уверяют — они забирают мусор с собой. Говорят, в этом году ситуация значительно лучше. Хотя мусорных баков не прибавилось.

Официально мусорных баков должно быть не менее 7, но это на гигантскую многокилометровую зону.

В КГГА говорят, зону убирают постоянно два человека, но площади гигантские. И застраховаться от тех, кто оставляет мусор, трудно. Так, за это есть штраф — от 340 грн. Но для этого надо, чтобы инспектор по благоустройству, экоинспектор или полицейский поймал вредителя с поличным.

Но люди загромождают не только зоны отдыха. Боржаву на Закарпатье люди буквально превратили в мусорный полигон. Сбрасывают все: пластик, мебель, автозапчасти и даже туши умерших животных. Ежедневно хлама все больше, образуются мусорные пробки и даже целые острова.

Село Большие Комяты уже захлебывается от мусора. Отходы прекратили вывозить еще летом прошлого года, так как районный полигон переполнен. Соседние этот хлам не принимают. Часть селян мусор сжигают или складывают дома.

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