Де поїв – там і залишив. Чому українці засипають сміттям зони відпочинку і який штраф

На українських пляжах у смітті заплутається не один кит. Більшість наших людей не вміють культурно відпочивати. Варто лише після трьох поспіль вихідних проїхатися туристичними зонами. Гори бруду в лісах, біля водойм, у парках.

Три вихідних поспіль, тож українці масово вийшли на природу.

Черкаський Дніпро – ідеальний для відпочинку, тому тут завжди людно. Пляж муніципальний, тут прибирають з пів шостого ранку, й інколи до десятої вечора. Найгірше з насінням і шкірками бананів, які доводиться потім вигрібати з піску.

Гірше на дикому пляжі. Тут звалища непотребу ледь не під кожним кущем. Пляшки пластикові і скляні, коробки від піци. І все це зазвичай прибирають місцеві або небайдужі відпочивальники.

Гори пляшок, банки, пакети – вода, вітер і птахи зносять у Дніпро. І там сміття може стати смертельним.

Одне з улюблених столичних озер людей, яке називають Міністерським. Тут справді фантастична природа. Та під час пляжного сезону узбережжя перетворюється на смітник. Через кожні кілька десятків метрів – купка сміття.

Читайте: Україна потопає у смітті: де сортують, а хто не готовий до чистого життя

А є і звичайні звалища. Де не лише сміття відпочивальників, а здоровезні клумаки з побутовими відходами.

За кілька вихідних утворюється ціле стихійне звалище. Одні залишають тут сміття, ідучи з пляжу. Інші, бачачи, що тут лежать відходи, привозять сюди сміття цілими пакетами навіть із передмістя.

Усі відпочивальники на камеру запевняють – вони забирають непотріб із собою. Кажуть, цього року ситуація значно краща. Хоча сміттєвих баків не додалося.

Офіційно сміттєвих баків має бути щонайменше 7, але це на гігантську багатокілометрову зону.

У КМДА кажуть, зону прибирають постійно двоє людей, але площі гігантські. Та й застрахуватися від тих, хто залишає сміття, важко. Так, за це є штраф – від 340 грн. Але для цього треба, щоби інспектор з благоустрою, екоінспектор чи поліцейський зловив шкідника на гарячому.

Але люди захаращують не лише зони відпочинку. Боржаву на Закарпатті люди буквально перетворили на сміттєвий полігон. Скидають все: пластик, меблі, автозапчастини і навіть туші померлих тварин. Щодня мотлоху більшає, утворюються сміттєві затори і навіть цілі острови.

Село Великі Ком’яти вже захлинається від непотребу. Відходи припинили вивозити ще торік влітку, бо районний полігон переповнений. Сусідні цей непотріб не приймають. Частина селян сміття спалює чи складає вдома.