Дефицит топлива в Киеве: как правительство собирается решать проблему

Километровые очереди на заправки и строгие ограничения – всего по 10 литров в бак. Таких не было даже в начале войны.

Некоторые АЗС продают топливо только по талонам, есть и такие, которые закрылись вовсе. Откуда возник такой дефицит в столице и как правительство будет решать проблему — далее в материале.

АЗС, на которых есть бензин, видны издалека – к ним выстраиваются очереди из десятков автомобилей. Все это – желающие заправиться.

Дефицит в столице — операторы не комментируют. Аналитики же говорят, торговать топливом на заправках просто не выгодно из-за государственного регулирования цен.

Оптом купить топливо – не проблема, там регулировка не действует. Иными словами — искусственный дефицит.

Сейчас топливо украинские компании везут из Европы, хотя до войны в основном торговали белорусским и российским. Часть производил Кременчугский НПЗ, но россияне уничтожили его в начале апреля. Импорт из ЕС значительно дороже, и есть множество логистических проблем.

— Мы раньше не могли представить, что мы будем искать для Украины бензин или дизель где-нибудь в Германии или Италии, сейчас мы даже там ищем, — говорит директор сети заправок Андрей Бычков.

Расходы на усложненную доставку, говорят игроки рынка, Кабмин не учитывает, когда устанавливает максимально допустимые цены. Сейчас это 34,10 грн за литр бензина и 38,66 грн за дизтопливо. В конце концов, компании якобы работают в убыток.

— Себестоимость дизельного топлива – 40-42 грн за литр, а государственное регулирование предусматривает его продажу не более чем по 40 грн за литр, то есть ты завез его за тысячи километров и должен продавать себе в убыток, — отметил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Чтобы хоть немного урегулировать цены, в начале войны власти снизили ПДВ с 20% до 7% и отменили акциз. Сейчас депутаты решили вернуть старые налоги и зарегистрировали соответствующий законопроект. Это тоже разозлило бизнес и повлекло за собой буквально войну в тылу.

Однако специалисты говорят, если законопроект будет принят, больно будет прежде всего потребителям.

В настоящее время идею вернуть налоги поставили на паузу, сообщил Фактам ICTV глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Правительство вроде бы пошло навстречу операторам рынка и сейчас корректирует формулу, по которой устанавливают предельные цены.

Участники переговоров говорят, для автомобилистов новости будут неутешительны – стоимость горючего вырастет сразу на 3 грy. Зато торговать им станет выгодно, так что дефицита не будет.

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