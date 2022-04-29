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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Дефіцит палива у Києві: як уряд збирається вирішувати проблему

Тетяна Наконечна Журналістка Факти ICTV

Кілометрові черги на заправки та суворі обмеження – всього по 10 літрів на бак. Таких був навіть на початку війни.

Деякі АЗС продають паливо лише за талонами, є й такі, що закрилися зовсім. Звідки виник такий дефіцит у столиці і як уряд вирішуватиме проблему – далі в матеріалі.

АЗС, на яких є бензин, видно здалеку – до них вишиковуються черги з десятків автомобілів. Все це – охочі заправитися.

Дефіцит у столиці – оператори не коментують. Аналітики кажуть, торгувати паливом на заправках просто не вигідно через державне регулювання цін.

Оптом купити паливо – не проблема, там регулювання не діє. Іншими словами – штучний дефіцит.

Зараз паливо українські компанії везуть із Європи, хоча до війни здебільшого торгували білоруською та російською. Частину робив Кременчуцький НПЗ, але росіяни знищили його на початку квітня. Імпорт із ЄС значно дорожчий, і є безліч логістичних проблем.

– Ми раніше не могли уявити, що ми шукатимемо для України бензин чи дизель десь у Німеччині чи Італії, наразі ми навіть там шукаємо, – каже директор мережі заправок Андрій Бичков.

Витрати на ускладнену доставку, кажуть гравці ринку, Кабмін не враховує, коли встановлює максимально допустимі ціни. Наразі це 34,10 грн за літр бензину та 38,66 грн за дизпаливо. Зрештою, компанії нібито працюють на збиток.

– Собівартість дизельного палива – 40-42 грн за літр, а державне регулювання передбачає його продаж не більше ніж по 40 грн за літр, тобто ти завіз його за тисячі кілометрів і маєш продавати собі на збиток, – зазначив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Щоб хоч трохи врегулювати ціни, на початку війни влада знизила ПДВ з 20% до 7% і скасувала акциз. Наразі депутати вирішили повернути старі податки та зареєстрували відповідний законопроект. Це теж розлютило бізнес і спричинило буквально війну в тилу.

Проте фахівці кажуть, якщо законопроект буде ухвалено, боляче буде насамперед споживачам.

Наразі ідею повернути податки поставили на паузу, повідомив Фактів ICTV голова податкового комітету Данило Гетманцев. Уряд начебто пішов назустріч операторам ринку і зараз коригує формулу, за якою встановлюють граничні ціни.

Учасники переговорів кажуть, для автомобілістів новини будуть невтішні – вартість пального зросте одразу на 3 гри. Натомість торгувати їм стане вигідно, тож дефіциту не буде.

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