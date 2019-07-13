День Днестра: чем славится и в каком состоянии третья самая длинная река Украины

13 июля отмечают Международный день Днестра. Это третья по длине река в Украине и девятая в Европе. От Галича до Хотина она образует живописный каньон – край пещер, водопадов и красных гор. Это идеальная река для водных путешествий.

Высокие берега создают средиземноморский микроклимат, который развивает сельское хозяйство. Мощную стихию вод попытались обуздать украинские энергетики, несмотря на ето, Днестр сейчас нуждается в защите.

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Стать на крыло над просторами Днестровского каньона, медитировать десятки километров вдоль бархатных берегов на рафтах, лодках или каноэ, или прокатиться водным внедорожником. Все это Днестр туристический – одно из семи чудес Украины, он разный и всегда красивый.

По обе стороны русла – заповедные территории. Можно увидеть остатки старинной крепости, пещеры, водопады. А еще, полюбоваться аистами и цаплями и прогуляться до крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Залещики – здесь самая красивая в Украине панорама города, которую полукругом опоясывает Днестр. Подобных мест в мире всего два: подкова Мраморного каньона в США и Мозель во Франции. Каньон – уникальное геологическое строение, настоящая проекция сотворения мира.

Днестр не играется большой роли в экономике, так как мелководный, быстрый и близко к границе. Зато течение пригодилась энергетикам, на реке построены три мощные гидроэлектростанции, самая большая Новоднестровская. Это огромный проект, который охватывает три области.

Именно благодаря строительству мощной ГЭС в Украине появилось еще одно природное чудо – Бакота. Это и еще 27 окрестных сел затопили водами Днестра, потоки спрятали тысячелетнюю историю. Тысячи туристов сюда привлекает красота большой воды.

Больше всего водохранилищ Днестра в Хмельницкой области, здесь немало баз отдыха. Но местные обеспокоены состоянием реки, еще три года назад начали говорить о ее обмеления.

В античные времена Днестр называли Тирас – быстрая или неукротимая. Люди давно ее освоили, но забывают беречь, величественная река утопает в мусоре.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.

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