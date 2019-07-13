День Дністра: чим славиться та в якому стані третя найдовша річка України

13 липня відмічають міжнародний день Дністра. Це третя за довжиною річка в Україні і дев’ята в Європі. Від Галича до Хотина вона утворює мальовничий каньйон – край печер, водоспадів і червоних гір. Це ідеальна ріка для водних мандрівок.

Високі береги створюють середземноморський мікроклімат, який розвиває сільське господарство. Потужну стихію великої води спробували приборкати українські енергетики, попри те, Дністер нині потребує захисту.

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Стати на крило над просторами Дністровського каньйону, медитувати десятки кілометрів уздовж оксамитових берегів на рафтах, човнах чи каное, чи прокататися таким собі водним позашляховиком. Усе це Дністер туристичний – одне із семи чудес України, він різний і завжди красивий.

По обидва боки русла – заповідні території. Можна побачити залишки старовинної фортеці, печери, водоспади. А ще, помилуватися лелеками та чаплями і прогулятися до найбільшого в Європі рівнинного водоспаду.

Заліщики – тут найкрасивіша в Україні панорама міста, яку півдугою оперізує Дністер. Схожих місць у світі лише два: підкова Мармурового каньйону в США та Мозель у Франції. Каньйон – унікальна геологічна будова, справжня проекція створення світу.

Дністер не відіграє великої ролі в економіці, бо мілководний, швидкий і близько до кордону. Натомість течія стала в пригоді енергетикам, на річці зведені три потужні гідроелектростанції, найбільша Новодністровська. Це величезний проект, який охоплює три області.

Саме завдяки будівництву потужної ГЕС в Україні з’явилося ще одне природне диво – Бакота. Це і ще 27 навколишніх сіл затопили водами Дністра, потоки заховали тисячолітню історію. Тисячі туристів сюди притягує краса великої води.

Найбільше водосховищ Дністра на Хмельниччині, тут чимало баз відпочинку. Але місцеві занепокоєні станом ріки, ще три роки тому почали говорити про її обміління.

За античних часів Дністер називали Тірас – швидка або неприборкана. Люди давно її освоїли, але забувають берегти, велична річка потопає у смітті.

Нагадаємо, 9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

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