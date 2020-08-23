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День флага Украины: в Одессе развернули 29-метровое желто-голубое знамя

В Одессе ко Дню флага на Потемкинской лестнице развернули 29-метровый желто-голубой флаг.

Уже традиционно в этот день под музыку военного оркестра несколько сотен человек прошлись по лестнице, держа в руках огромное сине-желтое полотно, как символ единства Украинского государства.

Ежегодно знамя становится больше на 1 метр. Потому что его длина равна возрасту нашего государства. На пошив флага потратили несколько рулонов желтой и голубой ткани, портниха сшивала его два дня.

День Независимости Украины

День Независимости Украины ежегодно празднуют 24 августа. Чтобы проверить насколько хорошо вы знаете свою родину, пройдите тест ко Дню Независимости Украины, который создали Факты ICTV.

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