День флага Украины: в Одессе развернули 29-метровое желто-голубое знамя

В Одессе ко Дню флага на Потемкинской лестнице развернули 29-метровый желто-голубой флаг.

Уже традиционно в этот день под музыку военного оркестра несколько сотен человек прошлись по лестнице, держа в руках огромное сине-желтое полотно, как символ единства Украинского государства.

Ежегодно знамя становится больше на 1 метр. Потому что его длина равна возрасту нашего государства. На пошив флага потратили несколько рулонов желтой и голубой ткани, портниха сшивала его два дня.

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День Независимости Украины ежегодно празднуют 24 августа. Чтобы проверить насколько хорошо вы знаете свою родину, пройдите тест ко Дню Независимости Украины, который создали Факты ICTV.

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