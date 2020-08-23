Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

День прапора України: в Одесі розгорнули 29-метровий жовто-блакитний стяг

В Одесі до Дня прапора на Потьомкінських сходах розгорнули 29-метровий жовто-блакитний стяг.

Уже традиційно цього дня під музику військово оркестру кілька сотень людей пройшлися сходами, тримаючи в руках величезне синьо-жовте полотно, як символ єдності Української держави.

Щороку стяг стає більшим на 1 метр. Бо його довжина дорівнює віку нашої держави. На пошиття прапора витратили кілька рулонів жовтої і блакитної тканини, кравчиня зшивала його два дні.

День Незалежності України

День Незалежності України щороку святкують 24 серпня. Щоб перевірити наскільки добре ви знаєте свою батьківщину, пройдіть тест до Дня Незалежності України, який створили Факти ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Більше, ніж символ: як змінювався та що означає прапор України
Більше, ніж символ: як змінювався та що означає прапор України
З військовими, медиками й спортсменами: Зеленський зворушливо привітав з Днем прапора
З військовими, медиками й спортсменами: Зеленський зворушливо привітав з Днем прапора
День прапора України – історія свята і привітання у листівках
День прапора України – історія свята і привітання у листівках
Привітання з Днем прапора у листівках
Привітання з Днем прапора у листівках
У Києві підняли найбільший прапор України
У Києві підняли найбільший прапор України
Курорт під загрозою: Куяльницький лиман в Одесі став рожевим
Курорт під загрозою: Куяльницький лиман в Одесі став рожевим
На Одещині в ставку потонув 8-річний хлопчик
На Одещині в ставку потонув 8-річний хлопчик
$17 тис. збитків: екологи про небезпеку для природи від танкера Delfi в Одесі
$17 тис. збитків: екологи про небезпеку для природи від танкера Delfi в Одесі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка