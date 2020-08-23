День прапора України: в Одесі розгорнули 29-метровий жовто-блакитний стяг

В Одесі до Дня прапора на Потьомкінських сходах розгорнули 29-метровий жовто-блакитний стяг.

Уже традиційно цього дня під музику військово оркестру кілька сотень людей пройшлися сходами, тримаючи в руках величезне синьо-жовте полотно, як символ єдності Української держави.

Щороку стяг стає більшим на 1 метр. Бо його довжина дорівнює віку нашої держави. На пошиття прапора витратили кілька рулонів жовтої і блакитної тканини, кравчиня зшивала його два дні.

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